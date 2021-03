Depuratore, approvato studio fattibilità per Cretarossa Presto convenzione tra Comune e Gesesa per la progettazione

La Giunta Comunale ha approvato lo studio di prefattibilità tecnico - economica, redatto da Gesesa spa, dell’impianto di depurazione ubicato in località Cretarossa, per un importo di 264.886 euro. Contestualmente ha dato mandato al dirigente del settore competente di procedere alla progettazione definitiva ed esecutiva anche stipulando specifica convenzione con Gesesa spa, società che gestisce il servizio idrico integrato. Tale impianto, su richiesta del Comune di Benevento, è stato inserito dall’Ente Idrico Campano nella programmazione del Piano d’Ambito Regionale. La Regione Campania si è impegnata al finanziamento del 75% dell’opera. Per effetto di risorse di cui l’Amministrazione è venuta in possesso la scorsa settimana, i costi dell’intervento saranno anticipati dal Comune di Benevento in attesa del perfezionamento del finanziamento da parte della Regione Campania. L’opera in questione risolverà il problema della depurazione delle acque per un cospicuo numero di famiglie residenti alla C.da Cretarossa.