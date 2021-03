Mercati alimentari, ecco le disposizioni del Comune La nota dell'assessore al Commercio, Alfredo Martignetti

L’Assessore al Commercio del Comune di Benevento, Alfredo Martignetti, comunica che, alla luce delle ordinanze della Regione Campania n° 7 del 10 marzo 2021, n° 8 dell’11 Marzo 2021, n° 9 del 15 marzo 2021 e n° 10 del 21 marzo 2021 il dirigente del Settore, l'architetto Iadicicco ha disposto che: “sull’intero territorio di questo Comune che, in coerenza e attuazione delle Ordinanze Regionali sopra citate, le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali siano consentite, ove svolte in negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete idrica o anche, in alternativa, se dotate di autonomo serbatoio idrico con capienza minima di litri 30 (trenta) ,ricaricabile e con rubinetto, fermo restando l’obbligo a carico dell’esercente di controllare il corretto utilizzo delle misure di protezione e prevenzione individuale da parte della clientela e contingentare gli accessi agli stessi negozi/box al fine di evitare assembramenti che potrebbero dar luogo al rischio di contagio”