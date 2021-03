Consulenza fiscali, intesa 'Bene Attivi' e Coldiretti Domani la firma del Protocollo e l'installazione di postazioni web per la Dad

Domani, venerdì 26 marzo, alle 10.30 si terrà nella sede del Centro Solidale “Bene Attivi”, al quartiere Santa Maria degli Angeli di Benevento, la presentazione del protocollo d’intesa tra il Centro Solidale e la Coldiretti sannita, per una reciproca collaborazione in fatto di consulenze, pratiche amministrative e fiscali per le famiglie disagiate del rione. A comunicarlo l'associazione di Benevento annunciando inoltre che "si darà avvio alle postazioni web gratuite per i ragazzi del rione, al fine di poter espletare la Dad (didattica a distanza)".

Parteciperanno i responsabili del Centro Solidale 'Bene Attivi'; il sindaco Clemente Mastella; gli assessori Carmen Coppola e Maria Carmela Mignone; il direttore di Coldiretti Benevento, Gerardo Dell'Orto lo staff dell’associazione di categoria.