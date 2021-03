'Strada intitolata a don Luigi Caturano', appello al Comune La richiesta del comitato 'Pietà e zone limitrofe' in ricordo del sacerdote a un anno dalla morte

“Ad un anno dalla morte don Luigi Caturano, primo parroco di Santa Maria degli Angeli, il 'Comitato Pietà e zone limitrofe' continua a voler promuovere e ricordare la sua figura di stimato sacerdote, punto di riferimento per l’intera comunità cittadina”. Così in in una nota del comitato guiadato dal presidente, Gennaro De Luca che ricorda: “Nei mesi successivi alla sua scomparsa, abbiamo assistito a diverse dichiarazioni e commenti, da noi sostenuti, inerenti alla proposta di intitolare una strada del rione Pietà/Santa Maria degli Angeli per onorare la memoria di don Luigi. Siamo stati in silenzio, volutamente, nel corso di quest’anno, ma ora è giunto il momento di fare nostro questo comune desiderio di riconoscimento fattivo per dare giusto merito ad una testimonianza di vita straordinaria. Ci appelliamo al Comune di Benevento ed alla Prefettura (ove si necessiti di una deroga), affinché si possa concretizzare l’intitolazione di una strada, cosi come sta avvenendo anche per altri personaggi ammirati della nostra città. Il nostro impegno c’è”.