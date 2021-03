Covid, Damiano: "Contagi in aumento, pronti a nuove chiusure" Il sindaco: “Preoccupante risalita dei casi di positività, valutiamo misure più restrittive”

“Ventiquattro ore di tempo per valutare l'andamento dei contagi, poi in caso dovessero continuare ad aumentare ci saranno ulteriori misure restrittive”. A ribadirlo il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, che torna ad esprimere preoccupazione per l'andamento epidemiologico nel comune della Valle Caudina.

Proprio ieri l'incontro con il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, per informarlo della decisione di valutare ulteriori chiusure: “Siamo molto preoccupati per la risalita dei contagi nella nostra comunità - rileva Damiano - per questo ho ritenuto opportunità informare il Prefetto e la direzione generale dell'Asl per comunicare che se dovessero continuare a risalire in questo modo i dati il Comune adotterà dei provvedimenti restrittivi ancora prima della chiusura del lockdown prevista per Pasqua. Per cui valuteremo tra oggi e domani come saranno questi dati e se dovessero confermare questa forte risalita dei contagi adotteremo provvedimenti molto restrittivi che stiamo già preparando”.

Di qui il nuovo appello ai cittadini al rispetto delle regole: “La speranza è quella di non fare questa ordinanza e aspettare queste 24 ore per vedere se ci saranno condizioni diverse. Lo speriamo per cui chiediamo ai cittadini di Montesarchio di essere attenti, solerti, soprattutto nelle case”.

In particolare, le nuove misure porterebbero alla chiusura anche delle piazze principali del paese e delle attività in determinate fasce orarie: “Valutiamo una chiusura totale in alcuni orari della giornata, anticipando gli orari di accesso per la piazze, bar e attività del territorio”. Ma il primo cittadino chiarisce: “Questo non basta, la cosa fondamentale è la collaborazione delle persone”.