Uova Ail Benevento ODV "Stefania Mottola", un immenso grazie Associazione ringrazia le attività commerciali che hanno preso in carico le uova per la ricerca

"Anche in quest'anno così difficile, le Uova di Pasqua dell’AIL Benevento ODV “Stefania Mottola” sono tornate a colorare di speranza i sogni dei pazienti ematologici". L'associazione Ail Benevento Odv “Stefania Mottola” traccia il bilancio dell'iniziativa che ormai da anni a Benevento è diventato un appuntamento fisso per supportare la ricerca. "Numerose sono state le aziende che hanno scelto di sostenere le nostre attività e di condividere in questi giorni le nostre sfide, diventando punti SolidAIL, dove poter acquistare le Uova, aiutandoci così a essere vicini a chi lotta contro le leucemie.

Un sentito grazie a tutte le persone che sono state impegnate in prima linea, come i nostri volontari, un bene prezioso e insostituibile pe la nostra associazione. La loro dedizione per l’iniziativa ci ha permesso di realizzare l’impossibile. Abbiamo venduto 4600 Uova, nonostante le rigide restrizioni della zona rossa dovuta al Covid, il mal tempo con vento gelido e pioggia. Un grande grazie agli esercizi commerciali che sono rimasti al nostro fianco. Le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma non si fermano di fronte al Covid-19. AIL lavora ogni giorno per far in modo che i pazienti e le loro famiglie non si trovino mai soli nella loro battaglia e che la ricerca scientifica non si fermi mai. Ma non si sono fermati neanche tutti coloro che, per questa difficile manifestazione - concludono dall'associazione -, hanno prenotato e acquistato le Uova solidali, donando senza riserve, nonostante il complicato momento. Un infinito Grazie ai nostri sostenitori che ci hanno supportato e con il loro contributo permettono alla ricerca di continuare il suo prezioso lavoro".