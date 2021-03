Covid. Bilancio pesante: cinque decessi all'ospedale San Pio Vittime tutte del Sannio, due uomini e tre donne tra i 61 e i 79 anni

Domenica nerissima all'ospedale San Pio di Benevento dove si registrano ben 5 decessi nell'area covid.

Un lungo elenco che vede tra le vittime, tutte sannite, un uomo di Benevento di 61 anni, una donna di Benevento di 62 anni, una donna di Cerreto Sannita di 69 anni, una donna di Circello di 78 anni e un uomo di Montesarchio di 79 anni.

Le vittime delle ultime ore portano il bilancio totale dei decessi nell'area covid dall'inizio della pandemia a 255.

Numeri preoccupanti che si aggiungono a quelli di una settimana davvero difficile.

E resta alta la pressione sul nosocomio sannita che nonostante tre dimissioni ospita nell'area covid 76 pazienti (di cui 61 sanniti).

Sei sono in terapia intensiva, 14 in sub intensiva e pneumologia, 17 nel reparto di malattie infettive, 26 in medicina interna, 9 in medicina d'urgenza sub intensiva e 4 al pronto soccorso.