Covid. Ancora una vittima a Guardia Sanframondi L'annuncio del sindaco Di Lonardo: la comunità piange un suo concittadino

Il Covid miete l'ennesima vittima nel Sannio in una giornata già nerissima (leggi qui). Ha perso la vita un uomo di Guardia Sanframondi come annuncia il sindaco Raffaele Di Lonardo.

"Ancora dolore per la comunità guardiese - scrive la fascia tricolore- che, oggi, piange la scomparsa di un suo concittadino colpito da questo maledetto virus. Ai familiari tutti esprimo, a nome di tutta la cittadinanza, le più sentite condoglianze.

I dati forniti dall’Asl e dall’Unità di Crisi mentre segnalano la guarigione di alcuni, evidenziano, nel contempo, nuovi contagi che portano a 21 i casi di persone affette dal virus. A questi ultimi rivolgo l’augurio di una pronta guarigione.

Alla luce di queste notizie, consapevole anche delle difficoltà di un controllo capillare, non posso accettare comportamenti irrispettosi delle fondamentali regole di contrasto nella lotta alla pandemia e, pertanto, chiedo con forza a tutti i cittadini l’uso della mascherina e di evitare assembramenti.

Rinnovo l’invito, agli operatori commerciali e ai titolari dei pubblici esercizi, di rispettare le norme che la legge impone.

Facciamo in modo che, con il nostro agire, non vengano vanificati gli sforzi finora fatti, abbandonando, a volte, comportamenti irresponsabili “di sfida”. Dimostriamo di essere, come sempre, una comunità adulta e responsabile a cui va tutta la mia stima e fiducia".