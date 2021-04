Airola, l'appello del sindaco: restate a casa L'invito al rispetto delle regole del primo cittadino Michele Napoletano

Sono numerosi gli appelli che arrivano in queste ore dai sindaci della provincia sannita. Con video e post pubblicati sui social le fasce tricolore del Sannio hanno chiesto ai propri cittadini di continuare a rispettare le regole anche in questi giorni di festa. Un nuovo invito in tal senso arriva da Airola, in Valle Caudina, dove il sindaco Michele Napoletano si è detto preoccupato per l'aumento dei contagi registrato nell'ultima settimana: “Il numero degli attuali positivi è in numero di 34. Purtroppo – ha scritto Napoletano sui social - nell'arco di pochi giorni, tale cifra è praticamente raddoppiata. Sono molto preoccupato perché il virus continua a circolare. In più, durante i prossimi giorni, avremo un fisiologico rallentamento nelle attività di tamponamento che non ci consentirà di avere un quadro preciso e attuale dello stato epidemico”. Di qui l'appello ai cittadini ad “essere attenti e responsabili”.