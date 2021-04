Il Sannio piange Claudio Ricci, a San Giorgio lutto cittadino Il sindaco Pepe: " Ciao Claudio, sarai sempre presente nei nostro cuori"

Sarà lutto cittadino, domani a San Giorgio del Sannio, per la morte di Claudio Ricci. L'ex amministratore del centro sannita, che aveva guidato la Provincia fino al 2018, è deceduto ieri nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio e proseguono incessanti le attestazioni di cordoglio (leggi qui).

Ad emanare la disposizione il sindaco di San Giorgio, Mario Pepe. “Sono listate a lutto il tricolore e il Gonfalone del Comune per la triste, dolorosa e drammatica scomparsa del dottor Claudio Ricci, già presidente della Provincia e sindaco della nostra comunità. Facendomi interprete della diffusa commozione dei consiglieri comunali, dei dipendenti e della comunità tutta dichiaro – scrive Mario Pepe – il lutto cittadino per il giorno 12 aprile. Ci uniamo al dolore della moglie Consolina, dei figli Giovanni e Giuseppe, delle sorelle e di tutti i familiari, Ricordo, nonostante la distinzione delle idee, il suo elevato impegno politico, la sua chiara conoscenza giuridica e l'attaccamento al nostro paese nell'azione amministrativa. Claudio resterai sempre in mezzo a noi e dall'alto dei cieli ci guarderai con il tuo sorriso dolce e soave. Ciao Claudio, sarai sempre presente nei nostro cuori, nelle opere e nelle testimonianze che hai lasciato ai nostri concittadini”.