Covid, addio all'ex Presidente della Provincia Claudio Ricci Era ricoverato al San Pio di Benevento, aveva 62anni. Ha guidato la Rocca fino al 2018

Addio a Claudio Ricci. L'ex presidente della Provincia di Benevento ha perso la sua battaglia contro il covid nei reparti del padiglione Santa Teresa al San Pio, dove era ricoverato da circa una settimana.

Claudio Ricci avrebbe compiuto 63anni a giugno ma il virus, purtroppo, non gli ha dato scampo. Comunità incredula e grande sconcerto per la sua morte nel mondo della politica che, da sempre, era la sua grande passione. Laureato in giurisprudenza si era da sempre impegnato in politica, militando tra le fila del centrosinistra e ricoprendo incarichi dirigenziali nel Partito Democratico. Sindaco del suo comune, San Giorgio del Sannio, aveva poi guidato la Provincia dal 2014 al 2018.



Lo ricorda con affetto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella: "Mi comunicano che è morto per covid Claudio Ricci. Siamo stati assieme e distanti politicamente ma sempre amici. Lo ricordo con affetto. Anche da noi il virus continua imperterrito. Stiamo attenti. Evitiamo di farci del male da soli contravvenendo alle regole sanitarie che sono le uniche a salvarci. E vacciniamoci il governo dia alla Campania le dosi che ci toccano per popolazione. Più vaccini fanno le regioni prima si apre ha detto la mia amica Gelmini. Ma se ce ne date meno delle regioni del nord certo che usciremo dal tunnel dopo altri".



LE REAZIONI

“Va via davvero un amico. Non ci sono parole davvero. In questo momento terribile sono accanto all’intera famiglia di Claudio. È una tragedia straziante che mi colpisce moltissimo per la morte di un amico, un padre di famiglia. In questi mesi ci sta togliendo tanti, troppi affetti. Sono tante, troppe le persone uccise da questo maledetto virus. Questa enorme sofferenza deve farci riflettere sulla urgente necessità di ogni sforzo possibile, ad ogni livello, da quello personale a quello istituzionale, per contenere la pandemia, per evitare la crescita del contagio, per effettuare sempre più vaccini a fasce di popolazione sempre più ampie. Non possiamo arrenderci, - conclude Fernando Errico - dobbiamo continuare a combattere fino a vincere la battaglia contro il COVID, dobbiamo farlo soprattutto ed a maggior ragione per chi soffre per la perdita dei propri cari". Fernando Errico

"Il mio personale cordoglio per la scomparsa di un uomo con cui ho condiviso i momenti più amari che un amministratore possa vivere - scrive il consigliere provinciale Giuseppe Antonio Ruggiero - , gestire un Ente, come la Provincia, che in quegli anni doveva essere addirittura soppresso...nonostante in ogni riunione ci dicessimo sempre della follia di tale impresa, Claudio non si tirò mai indietro di fronte alle tante difficoltà che incontrammo in quel periodo lasciando alla fine un Ente strutturalmente in linea con i conti e tanti finanziamenti da attuare...nonostante fosse così grande nulla ha potuto con un nemico invisibile come il Covid... caro presidente resterai sempre nei nostri cuori...".

"La federazione Popolare dei Democratici Cristiani esprime sentite condoglianze alla famiglia Ricci per la prematura scomparsa del Presidente Claudio Ricci, già sindaco di San Giorgio del Sannio e Presidente della Provincia di Benevento. Esponente di spicco nella prima repubblica della Democrazia Cristiana e successivamente della Margherita e poi del PD". Come ricorda il Commissario della Federazione Giseldo Rossi: "un politico di grande spessore, sempre impegnato, come sindaco e come presidente della provincia, a rappresentare il suo territorio seguendo il tracciato di una cultura, quella cristiana e sociale, che è fondamento ineludibile della cultura costituzionale e democratica del nostro Paese". Un uomo politico un moderato, di grande esperienza, sempre vicino e disponibile. Lo saluto con grande affetto, rivolgo un abbraccio alla moglie e ai figli, e a tutti gli amici che, come me, hanno avuto il piacere di conoscerlo". Un cattolico impegnato in politica, ha rappresentato un punto di riferimento politico per i cattolici della nostra Provincia ed oltre. Mancherà al territorio e alla politica".