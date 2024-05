Under 16, rimonta del Benevento contro il Vicenza: l'andata è giallorossa Vittoria della squadra di Iuliano nel match dei quarti di finale

Benevento-Vicenza 2-1

Benevento: Luongo; Kwete, Pisani (18'st Iuliano), Infante (37'st Balzano), D'Ambrosio, Formicola, Matrone (1'st Di Martino), Scalici, Soprano (1'st Cuozzo), Giugliano (34' Sorace), Battista. A disp.: Di Lauro; Correra, Russo, Cerbone. All.: Iuliano

Vicenza: Meneghetti; Broggian, Bertan, Catino (26'st Gesuà Sive Salvadori), Rensi, Giora (37'st Nicoletto), Signori, Carron, Segradin (16'st Bolzon), Tartaglia (26'st Bianchi), Randon (16'st Blal). A disp.: Abalotti, Bonetto, Panizzon, Tramonte. All. Simeoni

Arbitro: Ambrosino di Nola. Assistenti: Meo di Nola e Mallardo di Napoli

Marcatori: 33'pt Signori (V), 1'st Cuozzo (B), 41'st Sorace (B)

Note: Espulso al 26'st Meneghetti

Il Benevento si è aggiudicato la gara d'andata dei quarti di finale contro il Vicenza. All'Avellola, la squadra di Iuliano si è imposta con il risultato di 2-1. Sono stati gli ospiti a sbloccare il punteggio dopo trentatré minuti, grazie a una marcatura di Signori. Nella ripresa, Cuozzo ha pareggiato i conti, poi Sorace ha raddoppiato al 41', permettendo al Benevento di conquistare un importante successo in vista del ritorno. Da segnalare l'espulsione rimediata al 26' del secondo tempo da parte di Meneghetti: l'estremo difensore del Vicenza, quindi, salterà la sfida che si giocherà la settimana prossima in Veneto. Al Benevento potrebbe bastare anche un pareggio per approdare in semifinale. In caso di parità complessiva nelle due gare, si procederà ai tempi supplementari. Non sono previsti i tiri di rigore, in questo caso passerebbe il Vicenza grazie alla migliore classifica maturata in campionato.

Under 16, i risultati dei quarti di finale:

Renate-Cesena

Turris-Virtus Entella 2-0

Albinoleffe-Avellino 1-3

Benevento-Vicenza 2-1