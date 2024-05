Benevento: scopriamo il prossimo avversario, la Triestina Un fondo americano in società, grandi ambizioni, ma anche l'esonero di Tesser e l'arrivo di Bordin

Un avversario inedito per il Benevento, che dall'urna dei play off trova la Triestina. Una squadra grondante di gloria con le sue 28 partecipazioni al campionato di A e le 26 in B, ma che da un po' si barcamena in terza serie, soprattutto dopo il fallimento del 2012 (ultima serie B).

In questa stagione l'ennesimo ribaltone societario con l'arrivo di un fondo americano LBK Capital LLC, guidato da Ben Rosenzweig. Panchina affidata ad Attilio Tesser che ritorna in rossoalabardato dopo vent'anni.Ad inizio di febbraio però c'è il clamoroso divorzio con la squadra al terzo posto. La panchina è affidata al già alabardato (come giocatore e come tecnico) Roberto Bordin.

La squadra alabardata ha chiuso il campionato al quarto posto (a 16 punti dal Mantova), totalizzando 64 punti. Un cammino diametrialmente opposto quello in casa e in trasferta: al “Rocco” ha ottenuto appena 27 punti, con 7 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. In trasferta invece il cammino è eccezionale; 12 vittorie, un solo pareggio e 6 sconfitte, 37 punti come quelli del Mantova che è salito in serie B. Non ha chiuso la stagione in maniera brillante, visto che nelle ultime 6 partite ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte, totalizzando appena 7 punti. Anche nel turno a gironi contro la Giana Erminio non ha suscitato cori si ammirazione, anzi la maggior parte dei tifosi hanno ammesso che la squadra di Gorgonzola avrebbe meritato di più e soprattutto le è stato tolto un gol forse valido (nonostante il Var).

Nelle file alabardate c'è anche un ex giallorosso, si tratta del reatino Andrea Vallocchia centrocampista di piede mancino di 27 anni, nelle file del Benevento giovanile dal 2013 al 2015.