Triestina-Benevento play off, rileggi la conferenza stampa di Auteri Le parole del tecnico giallorosso in vista del match dei play off

Il sorteggio ha stabilito gli accoppiamenti dei play off. Il Benevento affronterà la Triestina, con la gara d'andata in programma martedì al Nereo Rocco. In vista dell'incontro, valido per l'andata degli ottavi di finale, Auteri ha parlato in conferenza stampa.

Mister cosa ne pensa della Triestina? Come ci arriva la squadra a questo appuntamento?

"Ci arriviamo bene. In questi 15 giorni abbiamo lavorato in maniera positiva, Improta e Ciciretti sono in una condizione ottimale. Mi dispiace aver perso Pastina, speriamo di fare un percorso lungo perché potrebbe tornare. A questo punto del campionato non c'è molta differenza tra le squadre, la Triestina ha un organico è importante: si giocherà su 180 minuti, siamo curiosi di andarli ad affrontare, vogliamo fare un percorso importante. Alcuni dicono che i play off sono un terno a lotto, io dico che sono partite contro avversarie di valore più o meno come il nostro. Siamo fiduciosi".

"Ho detto ai ragazzi che le cose migliori le abbiamo fatto quando siamo stati tutti insieme, quando ognuno di loro ha dato un contributo importante. Credo che in questo mini torneo dobbiamo proseguire su questa riga. Dico soltanto che questo è un gruppo motivato e sano che ha voglia di andare lontano. Siamo arrivati alla fine del campionato, non ci sono gerarchie: si va sul merito. Giocando ogni tre giorni non ci sarà tempo per recuperare. Complessivamente stiamo bene, calciatori come Agazzi e Bolsius hanno fatto un'ottima partita a Catania".

Sta pensando a dei cambiamenti in difesa?

"La difesa a quattro la intendo con un atteggiamento più guardingo. Potrebbe essere una opportunità, in modo da fare cose diverse. Non è una cosa che amo tanto fare con gente come Masciangelo e Improta sugli esterni, saremmo troppo squilibrati. Meccariello sta molto meglio rispetto a quindici giorni fa. Non so se farlo giocare dall'inizio, anche io mi pongo mille dubbi: parlerò con lui. Lui ci dà delle certezze in allenamento, ma resta un punto interrogativo perché ha saltato tutta la stagione. Sarà sicuramente importante nei play off. Come detto, ho a disposizione un gruppo fortemente coinvolto. Siamo pronti ad affrontare chi ci toccherà. Non c'è tutta questa differenza con la Triestina, neanche con le seconde. Noi siamo pronti".

Come stanno Ciciretti e Improta?

"Stanno bene, rispetto a Meccariello hanno avuto soltanto un piccolo intoppo che sono reduci da un percorso di lavoro migliore. Sono contento che stanno bene e sono convinto che ci daranno una grande mano".

Come intende giocarsi la partita?

"Le statistiche hanno una valenza, la Triestina soprattutto nel girone d'andata ha fatto meglio in trasferta. Le partite si giocano su 180 minuti, sarebbe da folli pensare di gestirla. Dobbiamo giocarla attraverso i nostri principi, provando a essere sempre propositivi. Loro hanno calciatori importanti in tutti i reparti. Non c'è tutta questa diffenza, sarà importante l'approccio alle due partite".

Quanto sarà importante non gestire il vantaggio del doppio risultato?

"Io già sono contrario a gestire una partita quando sei in vantaggio, figuriamoci adeso. Dovremo essere risoluti, concreti e solidi: questo è fondamentale".

"Non ho ancora fatto le scelte. Avremo bisogno di tutti. Ciciretti è un calciatore recuperato, poi dovrà fare meglio dell'ultima parte prima degli intoppi che ha avuto. Questo è un gruppo coinvolto, la partecipazione è totale".

Quanto vi siete soffermati sui calci piazzati?

"I calci piazzati a favore sono stati produttivi, ma bisogna calciare bene. Dal punto di vista difensivo abbiamo dei criteri, serve soltanto più attenzione. Non abbiamo fatto chissà quali errori. A Catania dovevamo stare più attaccati nella marcatura, ma sono episodi che riguardano fatti precedenti. Siamo perfettamente in linea con i parametri delle altre squadre".

Cosa ne pensa del suo percorso fino a questo momento?

"Il Benevento ha creato una identità forte. Potevamo fare punti in più e quelli che abbiamo conquistato ce lo siamo guadagnati. Se troveremo la concretezza e la risolutezza, possiamo fare tanta strada in questi play off. Sono fiducioso perché il Benevento è una squadra con idea, ritmi, intensità e mentalità. Siamo cresciuti tanto".