Serie C / Sorteggi play off, il Benevento pesca la Triestina: rivivi la diretta Composto il tabellone degli ottavi di finale. Andata al Nereo Rocco

Sorteggiato il tabellone degli ottavi di finale. Il Benevento affronterà la Triestina, con gara d'andata al Nereo Rocco che si giocherà martedì prossimo. Il ritorno è fissato a sabato sul manto erboso del Vigorito

09:47 - Il quadro completo degli ottavi di finale

Perugia-Carrarese

Taranto-Vicenza

Triestina-Benevento

Juventus Next Gen-Casertana

Atalanta U23-Catania

09:46 - Le avversarie di Casertana e Catania

La Casertana affronterà la Juventus Next Gent. Il Catania, invece, se la vedrà contro l'Atalanta

09:44 - Sarà Triestina-Benevento

Il Benevento pesca la Triestina: andata al Nereo Rocco martedì, ritorno al Vigorito sabato

09:43 - Trasferta al nord per il Benevento

Sorteggiate le due formazioni "più vicine" geograficamente. Il Benevento giocherà sicuramente al nord: restano Triestina, Atalanta e Juventus

09:41 - Ecco il secondo incontro

Il Taranto pesca il Vicenza. La squadra di Capuano scenderà in campo martedì allo Jacovone, con ritorno al Menti sabato

09:39 - Sorteggiata la prima sfida

È Perugia-Carrarese il primo incontro degli ottavi di finale. L'andata si giocherà al Curi

09:37 - Evacuo e la pericolosità delle under 23

"Le under 23 sono piene di talenti, con giovani di prospettiva. Questo dà valore alle squadre perché è una bella fucina per giovani talenti. Atalanta e Juve hanno vinto meritatamente, i bianconeri hanno sovvertito il pronostico contro il Pescara. Complimenti a loro".

09:25 - Tra poco la cerimonia dei sorteggi

Manca pochissimo all'inizio della cerimonia dei sorteggi. Cresce l'attesa tra le partecipanti di conoscere l'avversaria dei play off

09:20 - Benevento, domenica da organizzare

Il Benevento è pronto a organizzarsi in base all'avversaria che verrà estratta. I giallorossi questa mattina effettueranno una seduta d'allenamento, poi probabilmente partiranno alla volta della meta stabilita. Leggi l'intervista rilasciata dal club manager Alessandro Cilento

09.15 - Ai quarti di finale entreranno tre squadre

Gli ottavi di finale decreteranno le cinque squadre che accederanno ai quarti. Quest'ultime troveranno le già qualificate, teste di serie, che hanno chiuso il campionato al secondo posto: Padova, Torres e Avellino.

09:10 - Date e regolamento degli ottavi di finale

Le gare d'andata si giocano martedì 14 maggio, con il ritorno fissato a sabato 18 maggio. Il Benevento esordirà in trasferta. In caso di parità, non sono previsti tempi supplementari e rigori: passa ai quarti di finale la squadra meglio classificata nel corso della stagione regolare

09:05 - Chi può pescare il Benevento

A effettuare i sorteggi sarà Felice Evacuo, ex giallorosso e attaccante con più reti in assoluto in Serie C. Il Benevento può pescare una tra Triestina, Atalanta U23, Perugia, Juventus Next Gen e Taranto. La Casertana, invece, partirà come testa di serie perché migliore quarta dei tre gironi

09:00 - Play off, le 10 squadre che compongono gli ottavi

Dopo le sfide giocate ieri del secondo turno dei gironi, le squadre che sono approdate agli ottavi di finale sono Triestina, Atalanta U23, Perugia, Juventus Next Gen, Casertana e Taranto. Oltre a queste, sono già qualificate le teste di serie Catania, Vicenza, Carrarese e Benevento