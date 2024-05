Benevento, trasferta in tempi ristretti. Cilento: "Vi spiego l'organizzazione" La Strega scenderà in campo martedì nei play off, ma conoscerà l'avversaria domenica mattina

Il Benevento lavora in vista dei play off senza conoscere l’avversaria. Sabato sono in programma le sfide del secondo turno dei gironi, poi per domenica mattina (alle ore 10) è fissato il sorteggio del primo turno nazionale. La particolarità è che le partite si giocheranno martedì, quindi la Strega – così come le altre formazioni – conoscerà il nome della squadra che dovrà affrontare a poche ore dal fischio d’inizio dell’incontro. Tra l’altro, i giallorossi giocheranno la gara d’andata in trasferta e questo lascia immaginare la presenza di inevitabili grattacapi dal punto di vista organizzativo.

Nonostante i tempi molto ristretti, il Benevento si sta muovendo in anticipo per non farsi trovare impreparato a nessuna evenienza. Il club manager Cilento non vuole lasciare nulla al caso, grazie alla lunga esperienza (circa 600 partite) vissuta nel club, maturata soprattutto attraverso le categorie superiori: “Le partite di sabato sera faranno già una scrematura, permettendoci di capire chi potremmo affrontare nei play off. C’è stato un confronto con le altre società che entreranno nella nostra fase, ovvero Catania, Vicenza e Carrarese, insieme alle quali abbiamo già provveduto a bloccare degli hotel nelle città interessate. Ci sono delle difficoltà a Pescara per il Giro d’Italia, così come scarseggiano i posti a Trieste. Per il resto, abbiamo riscontrato una buona disponibilità”.

Cilento ha poi proseguito: “Tutto sta a domenica mattina. Il Catania già nella giornata di sabato sarà a Roma, perché è impossibile organizzare dei voli aerei, sia normali che charter, in così poco tempo, considerato che il sabato e la domenica gli uffici non lavorano. Questo discorso ricade anche sulle ferrovie. Il Benevento ha comunicato alla squadra che domenica dovrà essere pronta a partire, nonostante al momento non si conosca la destinazione. In base all’avversaria, che sarà resa nota intorno alle 10, ci muoveremo. Lungo il percorso effettueremo una sosta intermedia, in modo da svolgere gli allenamenti e pernottare. Faccio un esempio: se andiamo a giocare a Rimini, ho già chiesto all’Ancona di poter usufruire dello stadio per poter svolgere la rifinitura. È una situazione un po’ borderline, ma ci stiamo muovendo per limitare al massimo i disagi. Voglio sottolineare che abbiamo una struttura organizzativa molto importante, rafforzata dagli anni vissuti in Serie A e in B. Ovviamente, ci dispiace che queste tempistiche saranno un problema anche per i tifosi che dovranno organizzarsi a poche ore dalla partita. I play off sono così, è una formula particolare. Noi, come detto, siamo già al lavoro per farci trovare pronti a tutto”.