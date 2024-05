È tutto pronto per il sorteggio. Non c’è il Pescara Hanno superato il turno la Casertana e il Taranto

In attesa del sorteggio di domani, a partire dalle 9.30, il quadro è già delineato sulle partecipanti alle fasi nazionali che vedranno l'inserimento delle terze: Benevento, Vicenza, Carrarese oltre al Catania, vincitrice della Coppa Italia. Superano le fasi a girone la Casertana (testa di serie) dopo il pari col Cerignola, il Taranto, la sua partita col Picerno (in inferiorità numerica) è finita 0-0, l'Atalanta U23 sfruttando il pareggio col Legnago, il Perugia, altro 0 a 0 col Rimini, la Triestina (1-1 col Giana Erminio) e la Juventus Next Gens che ha battuto il Pescara (1-3).

Il Benevento non potrà affrontare le altre terze (Vicenza e Carrarese) oltre al Catania e alla Casertana (migliore quarta). Per il resto, giochi apertissimi e soprattutto nelle mani di Felice Evacuo che a Firenze pescherà i nomi delle squadre che si affronteranno. Domani alle 9.15 la diretta su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre.