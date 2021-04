Airola, il sindaco: sabato si torna a scuola in presenza L'annuncio della pagina social dell'Ente

Dopo la decisione del Tar che ha accolto il ricorso verso l'ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche, ad Airola si torna in classe sabato. Ad annunciarlo il comune della Valle Caudina che sulla pagina social dell'ente precisa: “Il sindaco Michele Napoletano ha recepito il decreto del Tar Campania con il quale è stato sospeso l'effetto delle ordinanze sindacali che avevano disposto, a loro volta, la sospensione della didattica in presenza. Si ripristina, quindi, la normalità delle cose con immediato ripristino dell'attività didattica in presenza.

Per non generare confusione, tuttavia, si precisa come domani, venerdì 23 aprile 2021, le scuole pubbliche resteranno chiuse, come da legge e non per disposizione sindacale, per la festività del Santo Patrono. Il primo giorno utile per il rientro in classe sarà, quindi, quello di sabato 24 aprile 2021”.