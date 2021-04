Rifiuti. Presentata asiaeducational.it rivolto agli studenti Madaro (Asia) annuncia: con due mini impianti per umido e multimateriale sconto immediato per Tari

Presentato questa mattina nel Comune di Benevento asiaeducational.it, il portale di Asia Benevento per l’Educazione alla Sostenibilità dedicato alle scuole della Città di Benevento rivolto ai più piccoli. L’iniziativa è organizzata da Asia Benevento Spa in collaborazione con il Comune di Benevento e sostenuta da Confindustria Benevento.

Asia Educational è un progetto che, attraverso un contest diretto agli studenti, intende dare un contributo tangibile alle scuole per sottolineare l’importanza strategica dell’educazione ambientale. La piattaforma digitale asiaeducational.it è a disposizione di alunni, genitori e docenti per approfondire i temi della sostenibilità attraverso percorsi didattici multimediali, contest e webinar.

Si parte con il contest per le scuole primarie “Ecopagella 2.0” sul tema della raccolta differenziata. Gli alunni avranno tempo fino al 31 maggio 2021 per iscriversi al contest, completare il percorso didattico multimediale e partecipare al quiz di verifica per singolo alunno. Tra le classi partecipanti al contest ne verranno estratte quattro che si aggiudicheranno ciascuna un buono spesa per l’acquisto di materiale didattico (il Regolamento è presente sul portale asiaeducational.it).

“Ripartiamo dalla sostenibilità, ripartiamo dall’Educazione – ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella -. C’è un futuro da riscrivere. Vogliamo farlo partendo dai nostri bambini, mettendo al centro il nostro Pianeta”.

“Asia Educational è un progetto didattico, ispirato all’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, - evidenzia l’Amministratore Unico di Asia Spa, Donato Madaro - attraverso cui Asia Benevento vuole dare il proprio contributo alla formazione di una rinnovata cultura ambientale”.

Il numero uno dell'Asia, intrattenendosi con i giornalisti presenti ha poi anche parlato dei piani di sviluppo dell'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in città.

“Il nostro obiettivo a breve termine è quello di dotarci di due piccoli impianti per la lavorazione della frazione umida dei rifiuti raccolti a Benevento e per il multimateriale. E' questa la strada per ottenere uno sconto immediato in bolletta per i cittadini” ha annunciato Madaro.

Altro punto per lo sviluppo del piano industriale dell'asia è l'incontro che avverrà a breve con il Conai “per far partire il progetto del Sad del capoluogo”. Vicenda quest'ultima legata però anche al ruolo dell'Ato rifiuti nel Sannio che dopo mesi e anni ancora stenta a decollare.