Congratulazioni di AVS Sannio a Fiorella Zabatta nominata Assessora regionale "La delega alle Politiche Giovanili risulta decisiva per territori come il Sannio"

Alleanza Verdi e Sinistra del Sannio esprime le più vive congratulazioni a Fiorella Zabatta per la nomina ad Assessora della Regione Campania, un incarico di grande rilievo politico e amministrativo che riconosce il percorso, la competenza e l’impegno maturati negli anni.

Le deleghe attribuite all’assessora Zabatta rappresentano un ambito di responsabilità ampio e strategico per il presente e il futuro della Campania. Dalle Politiche Giovanili allo Sport, dalla Protezione Civile alla Biodiversità, fino a Riforestazione, Pesca e acquacoltura e Tutela degli animali, si tratta di settori centrali per affrontare

le grandi sfide ambientali, sociali e territoriali che la nostra regione è chiamata a governare.

Particolare rilievo assume la delega alle Politiche Giovanili, decisiva per territori come il Sannio, da anni colpiti dal fenomeno dello spopolamento e dalla fuga di giovani competenze. Investire su opportunità formative, lavorative, culturali e di partecipazione significa contrastare l’emigrazione forzata delle nuove generazioni e

restituire prospettive concrete alle nostre comunità, che rischiano il progressivo impoverimento sociale ed economico. Politiche Giovanili strutturate e radicate nei territori rappresentano uno strumento fondamentale per garantire futuro, innovazione e coesione sociale.

La responsabilità di deleghe quali Pesca, Riforestazione e Protezione del territorio assume inoltre un valore decisivo in una fase storica segnata dagli effetti della crisi climatica, dal dissesto idrogeologico e dalla necessità di politiche lungimiranti su sicurezza, prevenzione, sostenibilità ambientale, valorizzazione del verde e del

territorio. Allo stesso tempo, l’attenzione allo Sport contribuisce a promuovere benessere, inclusione e rispetto dei beni comuni, mentre la tutela degli animali ha il compito di consolidare il riconoscimento e la protezione di questi essere senzienti, che spesso finiscono per essere vittime di maltrattamenti, abusi ed abbandoni.

AVS Sannio guarda con fiducia a questa nuova fase politica della Regione Campania, che si avvale anche di due suoi esponenti in Consiglio regionale, e auspica che il lavoro dell’assessora Zabatta contribuisca a rafforzare politiche pubbliche orientate alla giustizia ambientale e sociale, alla tutela dei territori e allo sviluppo sostenibile,

con particolare attenzione alle aree interne. A Fiorella Zabatta l’augurio di buon lavoro, nella convinzione che saprà svolgere questo incarico con serietà, competenza e visione.