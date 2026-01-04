PIL in crescita nel Sannio, Errico: "Segnali positivi" "Ora trasformiamoli in sviluppo reale”

“Le previsioni di crescita del PIL per il Sannio, superiori alla media nazionale e tra le migliori del Mezzogiorno nel medio periodo, rappresentano un segnale incoraggiante per un territorio che troppo spesso è stato raccontato solo attraverso le sue difficoltà”. Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando dati oggettivi che meritano attenzione e alimentano, senza dubbio, un cauto ottimismo. “Tuttavia – sottolinea Errico – i numeri da soli non bastano. La vera sfida è trasformare queste percentuali in sviluppo reale, capace di incidere concretamente sulla vita quotidiana delle persone: lavoro stabile, servizi efficienti, infrastrutture adeguate, opportunità per i giovani e un serio contrasto allo spopolamento delle aree interne. Con l’attenuarsi della spinta del PNRR, il rischio è che questi risultati restino episodici se non accompagnati da una visione politica di lungo periodo e da scelte coraggiose”. Il Sannio ha dimostrato di poter crescere – conclude – ora è necessario rendere questa crescita strutturale, inclusiva e duratura. I dati indicano una direzione positiva: spetta alla politica, tutta, lavorare affinché questa traiettoria non resti un’eccezione, ma diventi finalmente la normalità per il nostro territorio”.