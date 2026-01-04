Criticità pronto soccorso San Pio Benevento: incontro pubblico a Pontelandolfo L'invito del primo cittadino testa ai colleghi, ai rappresentanti politici nazionali e regionali

«Le criticità che oramai da anni si registrano al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento ci impongono, per il ruolo che ricopriamo, di intervenire in maniera decisa, tempestiva, ma soprattutto responsabile».

Così l’invito del Sindaco di Pontelandolfo Valerio Testa, rivolto ai colleghi Sindaci del Comprensorio, alle deputazioni nazionali e regionali e all’Ordine dei Medici di Benevento, all’incontro organizzato a Pontelandolfo il 12 gennaio alle ore 17:30 nella Sala Papa Giovanni Paolo II.

«Evitando inutili personalismi e sterili strumentalizzazioni, ritengo sia opportuno e doveroso, da Sindaco, da medico, ma soprattutto da cittadino, aprire un tavolo di confronto che possa trovare soluzioni e non colpevoli, risposte e non accuse. L'obiettivo è quello di stilare un documento condiviso e unitario che inquadri le problematiche e soprattutto individui le soluzioni, da perseguire insieme, nel rispetto dei ruoli e delle competenze».

«L’emergenza del Pronto Soccorso sta assumendo risvolti drammatici», conclude Testa. «Tuttavia, bisogna agire con equilibrio e raziocinio, evitando estemporanee dichiarazioni a effetto che esasperano i toni e gli animi. Non posso, da medico, non esprimere la mia personale vicinanza e solidarietà ai colleghi medici e a tutto il personale sanitario che quotidianamente, tra mille difficoltà, con grande professionalità e senso del dovere, continuano a garantire prestazioni e diritto alle cure».

