Covid, 152 nuovi postivi nel Sannio su 1.499 tamponi Sono 111 le persone guarite. Nel Sannio 95.511 vaccinati. Restano chiusi uffici della Provincia

Torna a salire il numero dei positivi al coronavirus nel Sannio. Sono infatti 152 i nuovi contagiati censiti dall'Asl di Benevento nelle ultime 24 ore. Casi riscontrati però su un gran numero di tamponi effettuati: 1.499 test molecolari che hanno consentito di accertare le persone che hanno contratto la malattia. Di questi, purtroppo, 20 sono sintomatici e 132 invece non hanno riferito alcun sintomo di malessere. Sono invece 111 le persone ufficialmente dichiarate guarite dall'Azienda sanitaria locale. Anche oggi, intanto, è proseguita la campagna vaccinale in tutta la provincia. Secondo il report della Regione nel Sannio sono stati vaccinati 95.511 persone almeno con la prima dose. Per tutta la giornata di oggi sono stati somministrati sia AstraZeneca che Pfizer e Moderna in base alle prescrizioni del piano vaccini stilati da Ministero della Salute e Aifa.

Intanto dalla Provincia di Benevento fanno sapere che "All’esito dei tamponi effettuati al personale dipendente, gli uffici di Largo Carducci resteranno chiusi nella giornata di venerdì 23 aprile 2021". Decisione presa evidentemente dinanzi a nuovi casi covid tra il personale.