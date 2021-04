"Credo che la Campania e Benevento passeranno in zona gialla" Il commento del sindaco Mastella sui social in attesa del cambio di colore delle diverse regioni

"Credo che la Campania e Benevento entreranno in zona gialla". Così sui social il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella. Sulla sua pagina facebook il primo cittadino di Benevento, dunque, si mostra ottimista rispetto ad un passaggio della nostra regione in una fascia di rischio piàù basso.

Passaggio che com'è noto consentirebbe ulteriori riaperture e in questa fase anche misure meno stringenti, così come previstro dal nuovo decreto. Si tratta pertanto di una novità particolarmente attesa, in particolare dal mondo della ristorazione che spera così di poter tornare ad effettuare il servizio ai tavoli anche nelle ore serali, seppur con le limitazioni ancora vigenti. Al momento, però, non resta che attendere quelle che saranno le decisioni.