Sette nuovi ricoveri al San Pio Un decesso e sette nuove dimissioni.

Un morto, come noto un 76enne di Cerreto, e 7 nuovi ricoveri. E' il bilancio odierno del covid al San Pio di Benevento.

Ancora alto dunque il numero di nuovi ricoverati, visto che ieri erano 91 i pazienti ospitati nel reparto dedicato alla cura del coronavirus mentre oggi sono 90: ciò nonostante un decesso e sette pazienti dimessi. Come detto vuol dire che 7 persone nelle ultime 24 ore hanno dovuto far ricorso alle cure dell'ospedeale per le complicanze del covid.

Nel dettaglio 6 i pazienti in terapia intensiva, 14 in pneumologia subintensiva, 22 a malattie infettive, 35 a medicina interna, 10 a medicina d'urgenza, 3 nell'area isolamento covid del Pronto soccorso.