Noi Campani, incontro su ambiente e sviluppo sostenibile Confronto con imprenditori sanniti e rappresentanti Slow Food

Continuano gli appuntamenti del Comitato Cittadino di Noi Campani. “Nella giornata dedicata alla Terra e al rispetto del nostro pianeta, abbiamo affrontato tematiche legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo di una mobilità sostenibile per Benevento”. A dichiararlo Gianfranco Ucci e Paola Panella, rispettivamente segretario e presidente cittadino di “Noi Campani”.



Protagonisti dell’ultimo meeting online l’assessore all’Ambiente Gerardo Giorgione e l’assessore allo Sviluppo Economico Luigi Ambrosone. All’incontro erano presenti anche il sindaco Clemente Mastella, la senatrice Sandra Lonardo, il consigliere regionale Gino Abbate e il segretario provinciale Molly Chiusolo.



A precedere gli interventi dei due assessori, i contributi dell’imprenditore sannita Federico Poppa e del segretario di Slow Food Benevento Giancarlo De Luca che hanno avanzato proposte concrete per disegnare una città sempre più green e smart.



“Nonostante i lockdown – dichiara Poppa – la potenza del fotovoltaico ha avuto una crescita del 25% rispetto al 2019. In Italia, ma soprattutto a Benevento, abbiamo ancora molto da fare per migliorare lo sviluppo energetico. La nostra è una città che ha tutte le potenzialità per divenire un’oasi felice super green in grado di avere un impatto zero sull’ambiente”.



“Dobbiamo celebrare l’amore per il nostro pianeta tutti i giorni e non solo oggi – spiega De Luca -. Se vogliamo garantire un futuro migliore al genere umano bisogna salvaguardare la biodiversità con nuove modalità di utilizzo delle aree verdi continuando nella direzione intrapresa, già nel 2017, con la realizzazione del primo orto urbano cittadino”.



Consigli e suggerimenti importanti raccolti dalla senatrice Lonardo. “Per dar vita ad iniziative così ambiziose ed innovative è necessario partire da uno snellimento della burocrazia per quanto riguarda le energie rinnovabili e sostenibili. Intervento che solo il Governo può prevedere ed avanzare. C’è da dire che nel Recovery Plan sono previsti ingenti fondi per sostenere una rivoluzione digitale ed ecologica per il nostro Paese. Questa è la giusta direzione da intraprendere”.



Riflessioni e progettualità che vanno nella stessa direzione intrapresa dall’amministrazione comunale.



“Stiamo lavorando con grande impegno - spiega Ambrosone - per dare un nuovo volto a Benevento, rendendola una città green e proiettata nel futuro. La mobilità sostenibile, l’abbattimento dell’impatto ambientale, l’inserimento di polmoni verdi nel cuore del centro urbano sono solo alcuni dei progetti che stanno prendendo vita.



Abbiamo intercettato fondi per migliorare l’accessibilità alla stazione centrale di Benevento ma anche per dare vita a delle piste ciclabili che colleghino i punti nevralgici cittadini tra loro. Stiamo puntando sull’elettrico non solo per il trasporto pubblico ma anche per quello privato pensando ad installazioni di colonnine per monopattini e bici”.



Contributo importante anche quello dell’assessore all’Ambiente Gerardo Giorgione che nonostante abbia ricevuto l’incarico solo da pochi mesi ha avanzato preziosi suggerimenti e progettualità per la tutela del verde pubblico e non solo.



“Bisogna cominciare – spiega Giorgone – a puntare davvero sulla mobilità sostenibile iniziando con le installazioni delle colonnine per la ricarica delle macchine elettriche. E’ necessario valorizzare e promuovere quello che abbiamo già in città”.



Soddisfazione per Molly Chiusolo per i temi affrontanti e per gli spunti di riflessione nati nel corso dell’incontro. “Il nostro pianeta ci sta dando segnali importanti e non possiamo non ascoltarli. Dobbiamo investire in energie rinnovabili puntando sulle colonnine elettriche per le autovetture che rappresentano ormai il presente e non il futuro. Dobbiamo accelerare i tempi di questa rivoluzione ecologica e con la variante al Puc penseremo alla creazione di orti urbani utili per la loro funzione sociale ed educativa. L’amministrazione punta verso un orizzonte green con percorsi all’aria aperta, con la creazione di nuovi punti verdi grazie ai fondi Pics che ci hanno permesso di ripensare Piazza Risorgimento e di dar vita ad un nuovo pattinodromo”.



Ai saluti finali il consigliere regionale Gino Abbate. “Abbiamo bisogno prima di tutto di una rivoluzione culturale che permetta di ripensare le nostre abitudini e il nostro modo di vivere la città. Parlare di efficientamento energetico e smart city prevede una serie di interventi sostanziali e strutturali: dal potenziamento delle infrastrutture digitali a nuove energie per il riscaldamento degli edifici, causa principale dell’inquinamento dell’aria in città, introdurre prodotto a km0 anche nei supermercati valorizzando le colture locali. Insomma sono tanti i punti da sviluppare e noi abbiamo la responsabilità di consegnare un mondo migliore ai nostri figli e nipoti”.