Pattinodromo, ecco come cambia volto Una struttura moderna e funzionale per attività sportive ed eventi aggregativi e culturali

Nuovo passo in avanti per la realizzazione del PICS (Programma Integrato Città Sostenibile). E’ stato presentato il progetto esecutivo del: “Recupero e riqualificazione del pattinodromo, dei locali destinati a centro sociale e dell'area verde circostante la scuola “G. Pascoli” da destinare a parco”.

L’intervento può contare su una dotazione finanziaria di un milione e mezzo di euro e si realizzerà in contrada Cretarossa su un’estensione di circa 29.000,00 mq. Progettato dal team di architetti: Stefano Serpenti, Antonio Marseglia e Iacopo Mari, il progetto si pone l'obiettivo di riqualificare la pista e l'immobile esistente, opportunamente ampliato in modo da poter accogliere sia la funzione di servizi per lo sport che le attività

sociali. L’intervento entrato ora nella sua fase realizzativa punterà a riqualificare la struttura sportiva del pattinodromo, di proprietà comunale, un importante luogo, punto nodale urbano destinato ad eventi aggregativi e culturali. La pista all’aperto sarà adattata per la pratica sportiva dell’hockey e del pattinaggio artistico e si doterà di un anello esterno sopraelevato nelle curve per le corse, con una nuova illuminazione per fare sport anche nelle ore serali.

L’area verde, invece, posta tra il pattinodromo e la scuola “G. Pascoli”, con questa riqualificazione diventerà un luogo, dove sarà realizzato un campo per la pratica del calcetto e del basket e comprenderà un’area chiamata “Percorso vita” con attrezzi (panche addominali, parallele, barre per la trazione verticale) per l’esercizio a corpo libero all’aperto.

Nei pressi della scuola “G. Pascoli” nascerà un anfiteatro per attività didattico culturali. Antistante al centro sociale sarà, invece, creato un orto urbano, destinato alla collettività. È previsto inoltre il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici e l’introduzione di sistemi per il risparmio energetico oltre alla creazione di un intero edificio destinato agli spogliatoi.

Il nuovo centro sociale e i servizi sportivi saranno dotati di elevate performance energetiche, l’uso di pareti ventilate con policarbonato esterno, garantirà la luminosità degli spazi sia durante il giorno che durante la notte.

Il parco, inoltre, sarà fornito di un sistema d’illuminazione caratterizzato da punti luce al Led posti lungo i percorsi, in modo da non lasciare spazi di oscurità favorendo così una fruibilità in sicurezza durante l’intera giornata.

“Oggi è un giorno importante per il recupero di una struttura che potrà essere goduta dall'intera città. Si restituisce alla collettività un luogo che sarà dedicato allo sport, all'ambiente e alla socializzazione”. Ha dichiarato l’Assessore all’ambiente Gerardo Giorgione.