Comitato Centro storico contro modifiche al traffico “La zona soffre già a causa della viabilità”

“Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il Sindaco della nostra Città, al fine di alleviare le difficoltà degli esercenti, sentiti i comitati di quartiere, avrebbe intenzione di chiudere alcune strade per estendere lo spazio all'aperto delle dette attività. Chiariamo, sin da subito, che il Comitato di Quartiere Centro Storico non è stato convocato e nemmeno interpellato sulla questione, quindi quando ci si riferisce ad interlocuzioni con i Comitati, sarebbe ottima cosa chiarire con chi si sia discorso”.

Così il Comitato Centro Storico, attraverso il presidente Luigi Marino all'amministrazione comunale.

“Questo Comitato – prosegue -, infatti, è vicino alle tante persone, soprattutto esercenti, che stanno patendo una gravissima crisi economica a causa delle chiusure imposte dall'emergenza. Riteniamo, però, che la possibile soluzione prospettata dal Comune (chiudere alcune strade) non sia proponibile per il Centro Storico. Infatti, ma la cosa è arcinota al Comune, il nostro Quartiere già soffre a causa della viabilità e della sosta selvaggia. A questo, inoltre, si aggiunga che non è ammissibile procedere ad una chiusura dei già angusti vicoli, in danno dei residenti. La soluzione prospettata, quindi, non incontra il nostro favore, anzi, dichiariamo di esserne apertamente contrari. Deve cessare questa malcelata volontà di risolvere (?) I problemi di una categoria in danno di un'altra. Questa gioco al massacro, alla contrapposizione deve finire. Il Comune se intende assumere determinate decisioni dovrà sopportarne la relativa responsabilità, nelle sedi opportune”.