Lutto Calabrese: vicini al collega Ivan Per la scomparsa della cara mamma

Le redazioni di Ottopagine e Ottochannel si stringono in un forte abbraccio al caro collega Ivan Calabrese per la scomparsa della cara mamma Olga. La nostra vicinanza va inoltre a tutta la famiglia Calabrese per il lutto che l'ha colpita.