Mastella: «Meno casi covid, ma scene di ieri inaccettabili» Il sindaco: «Servono senso di responsabilità e solidarietà»

Sul fronte Covid, in vista dell'arrivo della zona gialla interviene con un post social il primo cittadino di benevento, Clemente Mastella: «Comunico che nella settimana tra il 19/24i contagiati sono stati 108 . Mentre erano 179 nella settimama precedente . Un notevole calo che richiede conferme per le quali e’necessario senso di responsabilità è di solidarietà . Cose viste ieri non sono in linea con queste categorie morali». Dunque, un calo di contagi fotografato in provincia di Benevento, che però non deve fare il paio secondo il primo cittadino con atteggiamenti irresponsabili. Atteggiamenti già ravvisati dal primo cittadino nella giornata di sabato, e meritevoli di condanna.