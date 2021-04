Covid. I dati Asl: 58 positivi, 43 guariti Il report dell'azienda sanitaria di Benevento

Un decesso purtroppo anche oggi. Nuovi contagi nel Sannio, ma più di quaranta i cittadini guariti. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Benevento per oggi, domenica 25 aprile.

In particolare sono 58 i nuovi casi di positività emersi nelle ultime ventiquattro ore nel Sannio su 844 tamponi processati. Di questi solo sette risultano avere sintomi, mentre gli altri 51 vengono classificati come 'asintomatici'. Alto come detto il dato delle guarigioni: 43 i cittadini che hanno ormai superato la malattia e sono stati quindi dichiarati guariti.