Rubbo nuovo amministratore delegato di Gesesa L'ingegnere idraulico subentra a Cuciniello nominato a capo del Cda di un'altra azienda Acea

E' Salvatore Rubbo il nuovo amministratore delegato di Gesesa. La nomina è arrivata dal consiglio d’amministrazione che si è svolto questa mattina. Ingegnere idraulico con una specializzazione in ingegneria sanitaria, Rubbo proviene dalla Società GORI SpA, anch’essa del Gruppo Acea, affidataria del Servizio Idrico Integrato nel Distretto Sarnese – Vesuviano.

Subentra a Vittorio Cuciniello in qualità di amministratore delegato chiamato, invece, a ricoprire la stessa carica proprio in Gori SpA pur restando nel CdA di Gesesa.

Rubbo ha accettato il nuovo impegno in Gesesa ed ha ringraziato Acea SpA per averlo indicato a ricoprire un ruolo così importante in una azienda storica del gruppo e che, negli anni, “ha dimostrato di ricoprire un ruolo centrale per il territorio della provincia di Benevento e dei suoi cittadini”.