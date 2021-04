Covid, al San Pio muore un 92enne di Montesarchio Sette nuovi ricoveri nei reparti del padiglione Santa Teresa nonostante 4 dimissioni

Ancora un paziente dei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento che purtroppo non ce l'ha fatta a vincere la battaglia contro la malattia. Si tratta di un 92enne di Montesarchio.

Nonostante i quattro pazienti dimessi, cresce ancora il numero dei ricoverati. Sette in più rispetto a domenica quando i letti occupati erano 91 contro i 93 di oggi.

Invariato il numero delle persone in gravi condizioni. Sono infatti 6 i ricoverati in terapia intensiva e 13 in terapia sub intensiva nel reparto pneumologia. In malattie infettive invece sono ricoverate 23 persone. Aumentano i pazienti anche in Medicina interna che ad oggi sono 37. nove le persone in medicina d'urgenza e cinque in attesa nell'area covid del Pronto Soccorso.