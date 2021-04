Tamponi agli studenti, i numeri dello screening a Telese Il sindaco Caporaso: "ringrazio tutte le famiglie che hanno accolto il nostro invito"

Sono stati 870 i tamponi effettuati nella campagna di screening anti-covid organizzata dal Comune di Telese Terme, con la collaborazione dell’IIS Telesi@ e dell’IC di Telese Terme.

Gli studenti, così come da pianificazione predisposta dalle strutture scolastiche, sono stati accolti da medici e dai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa presso il nuovo Palazzetto dello sport di via Lagni.

“Due giorni che hanno visto una massiccia affluenza di ragazzi, accompagnati dai genitori i più piccoli, da soli o per gruppo classe i più grandi – ha commentato Lorenza Di Lello, consigliere comunale con delega all’Istruzione pubblica e privata -. Due giorni che hanno visto l’operosità, la pazienza, la professionalità del personale sanitario, della Croce Rossa e della Protezione Civile, attraverso una catena di montaggio efficiente e scrupolosa. Come consigliere delegato alla P.I. e come docente, ho ritenuto doveroso essere presente durante lo screening, cercando di dare un piccolo supporto all’organizzazione e coraggio ai più timorosi”.

Per il sindaco Giovanni Caporaso la lotta al covid si conduce anche attraverso un monitoraggio costante. “Ringrazio ancora una volta il dottor Gennaro Volpe, direttore generale dell’Asl sannita, per averci messo a disposizione i tamponi – dichiara il primo cittadino, e ringrazio tutte le famiglie che hanno accolto il nostro invito ad aderire a questa campagna. Ne approfitto per evidenziare le capacità organizzative e lo spirito di servizio che emergono nella nostra città per ogni iniziativa come quella messa in piedi nello scorso fine settimana. Continueremo a vigilare sull’andamento della pandemia nel nostro territorio e, a tal fine, rivolgo un appello alla massima responsabilità soprattutto adesso che siamo tornati in fascia gialla”.