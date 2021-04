Scuole Airola, Tar sospende anche seconda ordinanza chiusura Sulla riapertura il Comune intanto avvisa: il sindaco non è in sede per impegni istituzionali...

“Il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato avverso l'ordinanza comunale numero 25 con la quale il Sindaco Napoletano aveva disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza fino a tutta la giornata del 15 Maggio”. A darne notizia è lo stesso Comune di Airola che precisa anche: “Ciò comporta il ripristino della attività didattica in presenza”. Riavvio delle lezioni in presenza che allo stato, però, non si sa quando avverrà e il perchè lo spiega lo stesso avviso dell'amministrazione comunale retta dal sindaco Michele Napoletano: “Con successivo avviso comunicheremo se il riavvio dell'attività didattica in presenza si avrà nella stessa giornata di domani, atteso come il Sindaco non sia nella sede comunale in quanto impegnato per motivi istituzionali ed al momento impossibilitato alla firma del decreto”.

Dal Comune poi il bollettino quotidiano dal quale merge un aumento ulteriore dei casi covid ad Airola: “Il numero degli attuali positivi, intanto, sale a 138 unità”.

E' la seconda volta nel giro di due settimane che i giudici del Tribunale amministrativo della Campania si pronunciano su una sentenza del Comune di Airola. Dopo la prima sospensione, infatti, il sindaco aveva emanato un'altra ordinanza spiegando come i dati forniti dalla piattaforma regionale Sinfonia fossero aggiornati in ritardo rispetto al numero delle persone positive in possesso dall'Ufficio Covid istituito ad Airola un anno fa con l'inizio della Pandemia.