La Carrarese doma anche il Vicenza e sale in B La lunga lotteria dei play off la vince la squadra di Calabro, prorompente sul piano fisico

In B ci va la Carrarese a dispetto di ogni pronostico e facendo lo scalpo a squadre del calibro del Perugia, della Juventus, del Benevento e del Vicenza. Onore dunque alla squadra di Calabro che sale in B dopo 76 anni di assenza, arrivato alla fase finale in condizioni fisiche splendide e in grado di poter fare tutti i cambi che voleva, senza mai risentirne.

Il Vicenza ha pagato le tante assenze e le condizioni precarie di tanti suoi elementi importanti (Golemich e Proia squalificati, poi tanti infortunati come Ronaldo e lo stesso Ferrari che ha giocato la finale stringendo i denti, ma senza mai rendersi pericoloso).

E' bastato un gol dopo pochi minuti del suo bomber Finotto, già giustiziere del Benevento in semifinale.

Poi la squadra di Calabro ha controllato grazie alla sua forma fisica letteralmente straripante rispetto al Vicenza. E' dunque la Carrarese la quarta squadra a salire in cadetteria, dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia. Come l'anno scorso ai play off vince una “terza” e soprattutto sono ancora eliminate le “ricche” squadre venete Padova e Vicenza, insieme alle campane Avellino e Benevento.