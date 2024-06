Affluenza Europee: nel Sannio alle 19 vota poco più di un elettore su tre A Castelvetere alle urne solo l'undici per cento. Trainano i comuni dove si sceglie il sindaco

Trainano le comunali, le europee di meno. E così l'affluenza nel Sannio non decolla per le elezioni comunitarie nonostante l'inedita formula del week end dedicato al voto, con l'affluenza alle 19 ferma poco oltre il 35 per cento.

Fanalino di coda Castelvetere in valfortore, dove alle 19 aveva votato solo l'11,54 per cento degli aventi diritto.

L'affluenza più alta si registra invece a Cautano, dove ha votato il 73,4 per cento degli elettori.

Bassa l'affluenza anche nel capoluogo, dove non supera il 32 per cento (32,76).

Diverso il dato delle Comunali, evidentemente più sentite rispetto alle votazioni comunitarie, dove la percentuale cresce di quasi 20 punti (54 per cento)

Già certi di elezioni i sindaci che giocavano solo contro il Quorum, Iacovella a Casalduni, Rubano deputato di Forza Italia a Puglianello e Facchino a Fragneto Monforte.