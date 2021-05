Vaccinazioni, c'è anche Montesarchio, ma i vaccini sono pochi Inaugurato maxi hub. Volpe: «Potremmo farne 6mila al giorno, ma ce ne danno 13mila a settimana»

Un nuovo maxi hub per le vaccinazioni aperto questa mattina a Montesarchio, nella palestre delle scuole medie. Servirà tutta la Valle Caudina con 10 box e la capacità di somministrare anche 600 dosi al giorno.

Un hub all'avanguardia, con in prima fila medici e personale Asl e con i volontari ad accompagnare l'utenza.



Una potenza di fuoco, quella raggiunta dall'Asl Benevento sul fronte vaccinazioni, che tuttavia ad oggi è superiore alle dosi che arrivano sul territorio, come ha spiegato il Dg Volpe: «Sono contento di aver inaugurato questo centro vaccinale col sindaco Damiano perché continuiamo nella nostra opera: abbiamo già vaccinato il 36 per cento con prima dose, vogliamo andare sempre più veloce. Arrivano oggi 13mila dosi Pfizer e abbiamo ancora AstraZeneca che conserviamo per le seconde dosi. E faremo open day per Johnson&Johnson. Seconde dosi Moderna e Pfizer a 40 giorni è una fortuna, perché ci consente di aumentare le prime dosi. Però noi abbiamo la capacità di fare 6mila vaccini al giorno, però se ne arrivano solo 13mila a settimana è chiaro che diventa difficile. Io spero che per fine giugno si possa arrivare a metà della popolazione sannita».

Presenti le forze dell'ordine della Valle Caudina, alcuni sindaci dell'area interessata che sarà servita dall'hub ed è intervenuto anche il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria accompagnato dal consigliere e capo staff Renato Parente.



Soddisfatto il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, che tra i primi aveva chiesto il tandem comuni – Asl per fronteggiare la pandemia: «Ci siamo impegnati molto per un'accelerazione forte sul piano delle vaccinazioni. Ringrazio l'Asl che ha interpretato bene ciò che immaginavamo tempo fa: una sinergia tra Asl e Enti locali, e questo non può che rendermi soddisfatto. Ma serve ancora molta molta prudenza, la pandemia non è finita».

Piccoli disagi per l'utenza per l'inaugurazione, per cui si è scusato il direttore del distretto Gelsomino Ventucci: «L'hub di Montesarchio dovrà erogare le vaccinazioni alle popolazioni che afferiscono al distretto di Montesarchio: 14 comuni, per una popolazione di circa 55mila utenti, cui va ovviamente sottratta la popolazione non vaccinabile. Siamo già a circa 17mila inoculazioni, escludendo quelle già fatte a Sant'Agata. L'Hub può fare oltre 600 vaccini giornalieri, chiaramente in base alla disponibilità di dosi. Mi scuso però con i cittadini che erano stati convocati per la giornata di oggi dal sistema, chiaramente in data antecedente alla decisione di inaugurare questo hub, cosa che ha causato qualche disagio. Me ne scuso.

Sannio prima provincia covid free? Certamente sì, ma dobbiamo essere coscienti che è una guerra, ed è una guerra lunga».

Dopo l'inaugurazione l'hub è entrato immediatamente in funzione, con le prime vaccinazioni somministrate dal personale Asl.