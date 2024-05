La Gepos riaccende la speranza a un paziente metastatico Intervento chirurgico straordinario presso la struttura sanitaria di Telese Terme

Straordinario intervento salvavita eseguito alla Gepos di Telese Terme grazie alla equipe del chirurgo toracico, Alfonso Maiorino.

Il paziente, già dimesso altrove, era giunto all'osservazione del chirurgo con una situazione estremamente compromessa, per via di un tumore metastatico. Poche le speranze di cura. Da lì, la decisione del Dottor Maiorino di tentare il drenaggio in urgenza differita, nell’arco di 12 ore. Il versamento massivo a destra con lo sbandamento a sinistra del mediastino è stato totalmente drenato. La straordinarietà dell’intervento consta nella quantità di liquido in acuto drenata: 8,5 litri in un’ora.

“Casi del genere e la sopravvivenza a casi del genere sono estremamente rari. Siamo orgogliosi. E’ un giorno felice per tutta la sanità campana – ha sottolineato Maiorino”.

Il chirurgo toracico Alfonso Maiorino, prima della Gepos, è stato assistente al Pascale di Napoli, dal 1978 è stato chirurgo toracico all’Ospedale Monaldi, del capoluogo partenopeo, ricoprendo negli ultimi anni il ruolo di responsabile di Chirurgia Oncologica Toracica. Tra i suoi campi di interesse: la Senologia oncologica, la patologia oncologica del torace, la patologia della parete toracica del petto carenato ed escavato. E’ stato il primo in Campania a eseguire una lobectomia con tecnica mininvasiva ad accesso uniportale, così come per primo ha utilizzato la tecnica del Professore Alain Wurtz per le patologie sternali.