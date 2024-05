Demedicalizzazione ambulanze: interrogazione in Regione Un'istanza del consigliere del movimento Cinque Stelle, Ciampi

“Nella Asl di Benevento, dal 1° luglio 2023, è stato avviato un progetto sperimentale di parziale demedicalizzazione delle ambulanze 118 che, secondo le segnalazioni pervenute, ha determinato gravi squilibri di copertura territoriale. Risultano particolarmente svantaggiate le aree interne, dove si riscontra una riduzione della qualità delle prestazioni, con esiti drammatici dovuti soprattutto all’aumento dei tempi dell’intervento medico sui codici rossi. Nonostante il peggioramento del servizio, la ASL vuole procedere a una demedicalizzazione di tutte le ambulanze. Una decisione che non trova alcuna giustificazione con la carenza d’organico, in quanto i 48 medici in servizio sono in grado di garantire un’ampia copertura dei turni vacanti con l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive. Non a caso la Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2024 prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive per 200 milioni di euro finalizzati esclusivamente all’utilizzo delle prestazioni e alla riduzione delle esternalizzazioni. La scelta della ASL di ridurre le prestazioni aggiuntive e di ampliare l'esternalizzazione del servizio, con un ingiustificato aumento della spesa annua di almeno 1,5 milioni di euro, è contraria alla logica del contenimento dei costi e potrebbe configurare un illecito esborso per l’erario. Inoltre, occorre accertare se effettivamente ci sono state interruzioni del regolare svolgimento del servizio e violazioni del D.L.gs 66/2003 con riferimento all’orario di lavoro”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi che sul tema ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale.

“Siamo contrari allo smantellamento dell’emergenza territoriale e riteniamo profondamente sbagliata la decisione del management dell’ASL di perseverare nella demedicalizzazione delle ambulanze in spregio al prioritario interesse del servizio pubblico, che è quello di garantire la corretta erogazione dei LEA inseriti nella rete delle patologie complesse tempo-dipendenti. Per questi motivi ho chiesto alla giunta quali provvedimenti abbia in programma di adottare per assicurare che nel territorio dell'ASL di Benevento il servizio di Emergenza Territoriale 118 sia erogato con il necessario personale medico, nel rispetto della normativa nazionale e regionale”.