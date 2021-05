Hub vaccini per le imprese, Vigorito: un centro per il Sannio FOTO A Ponte Valentino il taglio del nastro della struttura realizzata da Asi, Confindustria e Asl

“La pandemia non ha preso la primavera che è tornata lo stesso e questa mattina la vediamo negli occhi di chi lavora per la riuscita di questa grande operazione”.

Il Presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito si affida all'immagine della rinascita per eccellenza per descrivere, con l'emozione nella voce, il nuovo hub vaccinale dedicato alle attività Economiche e Produttive che da questa mattina è operativo presso il consorzio Asi di Ponte Valentino a Benevento.



Un progetto reso possibile grazie alla collaborazione tra l'Unione industriali del Sannio, il Consorzio Asi e l'Asl di Benevento.

E sono stati proprio il presidente Vigorito con il numero uno dell'Asi Luigi Barone e il Direttore dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe a tagliare il nastro dell'ex opificio industriale trasformato in soli pochi giorni in un centro vaccinale moderno e funzionale.



“Volevamo dare una mano alle persone in questo momento difficile per tutti” ha proseguito Vigorito “e da parte di tutti è arrivata la disponibilità immediata per la realizzazione di questo centro che solo pochi giorni fa era un posto completamente diverso. Sono davvero felice di questa operazione e faremo di tutto per coinvolgere quante più persone possibile e per farlo diventare un hub non solo per le imprese ma per gli uomini e le donne del Sannio”.

“Mettere in sicurezza le aziende e il personale è un dato strategico per far si che si possa ripartire e si possa ricominciare a produrre in sicurezza”. Ha messo in evidenza Luigi Barone che ha descritto la struttura: “8 postazioni vaccinali, 5 di anamnesi, spazio per accettazione, dimissioni e tutto quanto serve. Siamo felici -ha aggiunto – di aver allestito il primo hub dedicato alle attività produttive in Campania. Speriamo che la Regione possa concederci più vaccini e siamo lieti che le aziende abbiano già dato un gran numero di adesioni”.

“E' un'opportunità eccezionale – ha fatto eco il sindaco Clemente Mastella – un ottimo esempio di lavoro in sinergia per superare la crisi in cui siamo”.

“Una giornata fondamentale per la nostra comunità – ha commentato il direttore Asl Gennaro Volpe -. Il Sannio, dopo l'accordo tra Regione Campania e Unione Industriali per i centri vaccinali, si è dimostrato operativo e rapidissimo. Ed è con grande gioia che la nostra Asl ha raccolto questa ennesima sfida”.

Per la sua prima giornata il centro effettuerà circa duecento inoculazioni.

"Va dato atto, in questo contesto, che l’iniziativa assunta dai presidenti di Confindustria, Vigorito, e dall’Area di Sviluppo Industriale, Barone, per questo nuovo hub vaccinale sia di grande rilievo e meritoria perché destinata ad incidere direttamente sulla possibilità di rilanciare le attività produttive sul territorio" ha invece rimarcato il presidente della Provincia, Antonio Di Maria. "E’, dunque, auspicabile che ora, con l’implementazione, dopo Montesarchio dell’altro giorno, e l’Asi, oggi, delle sedi vaccinali nel Sannio, giungano subito tutte le dosi necessarie del siero per allontanare il pericolo dei contagi e consentire finalmente la ripresa completa dell’economia locale".