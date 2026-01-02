Benevento, arriva il progetto "Il Territorio Giallo-Rosso" In occasione delle partite casalinghe ci sarà un Comune ospitato dal Club sannita

“Il Territorio Giallo-Rosso” è un nuovo progetto che il Benevento Calcio lancia e dedica ai Comuni del territorio. Il progetto accompagnerà il Club nel girone di ritorno del Campionato di Serie C – Girone C.



L’iniziativa prevede che, in occasione di ogni gara casalinga disputata allo Stadio Ciro Vigorito, un Comune venga ospitato ufficialmente dal Club, con la presenza di una delegazione istituzionale e la disponibilità di 100 biglietti nel settore Distinti riservati alla cittadinanza.



“Il Territorio Giallo-Rosso” nasce con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il Benevento Calcio e le comunità locali, valorizzando l’identità sannita e promuovendo la partecipazione allo stadio come momento di aggregazione sociale e sportiva.



Ogni Comune potrà partecipare una sola volta al progetto, rendendo ogni appuntamento unico e rappresentativo dell’intero territorio.



Il Benevento Calcio conferma così il proprio impegno nel costruire un legame sempre più forte con il Sannio, riconoscendo nel territorio una risorsa fondamentale e un valore identitario imprescindibile.