Teatro Romano di Benevento: boom di visitatori per il 2025 Domenica torna l'iniziativa con l'ìingresso gratuito

Domenica 4 gennaio 2026 il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente in occasione della prima domenica del mese, grazie all’iniziativa nazionale “#domenicalmuseo” promossa dal Ministero della Cultura.

Le domeniche gratuite del 2025 hanno registrato una partecipazione ampia e costante, contribuendo in maniera significativa a rafforzare la conoscenza del Teatro Romano e ad avvicinare un pubblico sempre più numeroso a uno dei monumenti simbolo della città. Un riscontro positivo che trova conferma nei dati complessivi di affluenza.

Nel corso del 2025, il Teatro Romano di Benevento ha infatti accolto 34.243 visitatori, facendo registrare un incremento di 1.806 presenze rispetto al 2024. Un risultato che testimonia il crescente interesse verso il sito e l’efficacia delle iniziative di valorizzazione e accessibilità del patrimonio culturale.

La giornata di ingresso gratuito del 4 gennaio rappresenta dunque un’importante occasione per scoprire o riscoprire il Teatro Romano, straordinaria testimonianza dell’età imperiale e luogo identitario che continua a essere vissuto come spazio di cultura, memoria e partecipazione. Il Teatro Romano di Benevento invita cittadini e visitatori ad approfittare della gratuità per conoscere da vicino un bene di eccezionale valore storico e artistico, iniziando il nuovo anno all’insegna della cultura e della condivisione.