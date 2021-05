Protocollo tra giovani avvocati e Croce Rossa Cozzolino: «Importante unire le forze in questo momento di pandemia»

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Sezione di Benevento ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Croce Rossa Comitato di Benevento. Il protocollo è finalizzato a disciplinare l’attività di collaborazione tra AIGA e CRI Benevento per la promozione di valori comuni quali la giustizia sociale, l’uguaglianza, l’inclusione, la non violenza, la promozione e la diffusione dell’educazione sanitaria, della cultura della protezione civile, della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione.

I Presidenti della rispettive associazioni, Avv. Domenico Cozzolino e dott. Giovanni De Michele, si sono confrontati su molte tematiche e sulle prossime iniziative da mettere in campo.

Soddisfatto del progetto il Presidente dell’AIGA, Avv. Domenico Cozzolino, il quale precisa che lo scopo del protocollo è quello di sostenere le numerose attività della Croce Rossa, promuovendo e diffondendo la cultura della donazione del sangue soprattutto attraverso i propri iscritti ed incoraggiando, quindi, gli stessi a donare il sangue in favore della Croce Rossa.

“È necessario – afferma l’Avv. Cozzolino -, mai come in questo periodo particolare di pandemia, unire le forze di tutti, cercare di prevenire e alleviare la sofferenza umana, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace. Per questo ringrazio l’amico Stefano Tangredi, Presidente Regionale della Croce Rossa, il quale, da tempo sensibile alle tematiche di forte impatto umanitario e sociale come questa, ha voluto concretizzare questo progetto estendendo i consensi e fornendo la possibilità all’Aiga di esserne parte”.