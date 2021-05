La sanità ospedaliera, Ferrante presenta il suo lavoro Grande partecipazione per l'appuntamento in programma al Teatro Romano

“Nel 2012 ho trattato il tema della sanità territoriale, dopo otto anni nasce questo nuovo libro che, invece, raccoglie quel che riguarda la sanità ospedaliera. E' un volume principalmente per addetti ai lavori ma tutti possono trovarvi risposte. Tratta in particolare temi che possono rappresentare il punto di forza per una gestione sanitaria di qualità”.

Così Mario Nicola Vittorio Ferrante, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio", in poche battute descrive un lavoro imponente, poco meno di 800 pagine, "La sanità ospedaliera. Manuale Tecnico Operativo", presentato ieri pomeriggio al Teatro Romano di Benevento.

Evento partecipato e ricco di contenuti che ha ospitato le voci di numerose autorità istituzionali cittadine.

“Priorità alla salute in questo tempo di pandemia, grazie a chi ha saputo mettere in campo la giusta organizzazione”. Questo il saluto del sindaco Clemente Mastella.

“Uno strumento guida” secondo Luisa Taiani del Rotary Club di Morcone che ha sostenuto la stampa del volume.

“E' un lavoro molto utile a chi vive in ambito sanitario ospedaliero. Nonostante sia imponente è ben suddiviso in capitoli monotematici, il che permette una rapida fruibilità” ha aggiunto Giovanni Ianniello, presidente dell'Ordine del Medici di Benevento.

E si sono poi susseguiti gli interventi del prefetto Carlo Torlontano e del procuratore della Repubblica, Aldo Policastro fino alle relazioni di Raffaele Calabrò, rettore dell'Università Campus Bio-Medica di Roma ed Enrico Coscioni, presidente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che, del volume, ha curato la prefazione. “La peculiare competenza dell'autore – scrive Coscioni – ha consentito di realizzare un'opera dai contenuti tecnico-scientifici attuali con lo scopo di fornire un'utile strumento a supporto degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale che operano in ambito ospedaliero”.