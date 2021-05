Covid. Anche oggi screening di massa a Montesarchio L'iniziativa promossa dalla Misericordia con test rapidi gratuiti ha preso il via ieri

Domenica all'insegna della prevenzione a Montesarchio con lo screening di massa promosso dalla Misericordia. In campo i volontari dell'associazione per consentire alla popolazione di effettuare test rapidi anticovid gratuiti insieme al monitoraggio dei parametri vitali.

Iniziativa rivolta a tutti i cittadini maggiorenni residenti nel centro della Valle Caudina, che ha preso il via ieri e proseguirà anche per tutta la domenica.

Nel piazzale sovrastante il liceo di Montesarchio la Misericordia ha allestito una tendostruttura per accogliere quanti avevano effettuato la prenotazione con priorità riservata a chi non ha ancora effettuato il vaccino anticovid.

E sono stati proprio i giovani a far registrare un'ampia partecipazione con adesioni ben superiori alle aspettative. Come precisato questa mattina dalla dottoressa Loredana Napolitano, governatrice Misericordia di Montesarchio: “Il riscontro assolutamente positive oltre le aspettative. Sono venute molte più persone di quelle prenotate, che hanno potuto comunque accedere agli screening”. E come detto tanti i ragazzi che hanno aderito: “Per fortuna la popolazione ha capito bene qual'era il target a cui si rivolgeva l'iniziativa, quindi di effettuare lo screening tra coloro che ancora non hanno potuto ricevere la vaccinazione. Molti giovani, dunque, e aspettiamo anche oggi circa cento persone prenotate. Ma – ha aggiunto l'esponente dell'associazione di volontariato - anche chi non è prenotato se non si crea assembramento possiamo effettuare il test rapido”.