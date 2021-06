Caserma Pepicelli: a breve parte la ristrutturazione Lavori per circa 10 milioni di euro

Comincerà a breve la ristrutturazione della Caserma Pepicelli di Benevento destinata a diventare, una volta riqualificata, un polo amministrativo in cui saranno raggruppati diversi uffici delle Pubbliche Amministrazioni, accorpando, così, i servizi ai cittadini.

I lavori partiranno dai due edifici che all’interno del complesso ospiteranno la Guardia di Finanza: è stato infatti sottoscritto il contratto di appalto per un importo di circa 10 milioni di euro. Le prime attività saranno relative alla definizione e validazione della progettazione, a cui poi seguiranno gli interventi di rifunzionalizzazione che dovranno essere ultimati entro il 2022. Oltre alle modifiche strutturali e all’allestimento degli spazi, l’intervento riguarderà l’adeguamento sismico della struttura, l’efficientamento energetico, e la dotazione di un avanzato sistema di domotica per il risparmio energetico ed il controllo accesso degli edifici. Sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione si farà ricorso alla tecnologia BIM.

Questa attività è relativa ad uno dei tre lotti con cui si procederà alla riqualificazione dell’intero complesso che conta complessivamente 12 edifici su un’area di oltre 41 mila mq. L’obiettivo è realizzare un’importante operazione di razionalizzazione che consentirà di recuperare un immobile pubblico inutilizzato e, al contempo, di generare consistenti risparmi attraverso l’eliminazione di affitti passivi e la riduzione delle spese gestionali.