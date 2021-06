Strada "Il cammino della pace", ecco il cantiere per il ripristino - FOTO Si rimette a nuovo la strada comunale percorsa dai pellegrini da Benevento a Pietrelcina

Al via questa mattina i lavori lungo il cosiddetto “Cammino della pace”, la strada interna comunale che collega Benevento a Pietrelcina e utilizzata anche dai pellegrini che a piedi dal capoluogo sannita vogliono raggiungere il paese natale di San Pio e viceversa, proprio per ripercorrere il sentiero che utilizzava anche San Pio per raggiungere la città o per tornare presso la famiglia Forgione.

Lavori finanziati con fondi della Regione per un ammontare pari ad 1milione 827mila euro.

Il progetto di riqualificazione de “Il Cammino della pace” nasce dall’esigenza di valorizzare un percorso che già oggi esprime delle potenzialità derivanti dalla economia del turismo religioso, enogastronomico, dei paesaggi agrari storico e artistico che si spera possa decollare ed essere agevolato proprio da un nuovo confort viario.

Presente all'inaugurazione del cantiere, che interessa le contrade Acquafredda, Ciofani e Camerelle, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella con gli assessori ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello; alle Contrade, Carmen Coppola e all'Urbanistica, Raffale Romano e la consigliera comunale Giuliana Saginario. Il primo cittadino ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le novità in arrivo a Benevento, a partire dal cantiere al viale degli Atlantici e al nuovo piano trasporti con al centro Benevento e il Sannio, territorio interessato sempre di più da nuovi collegamenti veloci ferroviari (Italo e Rfi) e anche su gomma. “Mercoledì sarò a Roma – ha annunciato Mastella – proprio per contribuire a creare un nuovo tracciato per il nuovo servizio con Itabus di Luca Cordero di Montezemolo e Flavio Cattaneo che farà tappa a Benevento che diventa sempre più snodo viario e ferroviario del Sud”. Nuove linee ferroviarie ma non solo predisposte anche in vista della nuova linea alta velocità alta capacità ferroviaria Napoli – bari che interesserà il capoluogo sannita “con la costruzione della nuova stazione ferroviaria” e il Sannio intero.

Tornando all'opera avviata questa mattina, l'assessore ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello ha messo l'accento sull'importanza del rifacimento della strada: “Ci sarà anche la realizzazione della pubblica illuminazione, tutto per valorizzare zone importanti per la città di Benevento per l'aspetto paesaggistico e turistico”. Pasquariello poi annuncia anche una novità che interesserà a breve la stessa zona: “Speriamo di riuscire a breve anche ad estendere la rete idrica per i residenti e per le tante attività ricettive e di ristorazione presenti in queste contrade”.

I lavori del rifacimento de “Il cammino della pace” saranno eseguiti dall'impresa Rillo Costruzioni: “Opere attese da decenni dai residenti di queste zone a ridosso di Benevento – ha evidenziato Antonio Iannella, direttore tecnico della Rillo Costruzioni -. Opere importanti e fondamentali per lo sviluppo di queste aree. Alla cerimonia presenti gli imprenditori Andrea e Fulvio Rillo, il consigliere regionale Luigi Abbate e il presidente della vicina zona industriale Asi Ponte Valentino, Luigi Barone.

Durante i 114 giorni che serviranno per terminare i lavori saranno effettuate “opere di regimentazione delle acque piovane che attualmente finiscono sulla strada – ha infine spiegato l'ingegnere Domenico Tomaciello, direttore dei lavori -, interramento dei sottoservizi, la pubblica illuminazione e della massicciata nei tratti di strada interessati da cedimenti”.

“Contrade al centro delle attenzioni di questa amministrazione” ha poi rimarcato l'assessore con delega alle Contrade, Carmen Coppola che ha rimarcato le problematiche “complesse delle zone che circondano Benevento. Zone bellissime che hanno bisogno di attenzioni come anche la sistemazione della toponomastica. Un lavoro immenso che stiamo portando avanti con l'assessore all'Urbanistica Raffaele Romano. Le contrade vanno riqualificate perchè sono territori bellissimi”. E proprio sulla toponomastica nelle tante zone dove sono ancora non erano presenti i numeri civici, si focalizza l'attenzione dell'assessore Romano: “Si è cominciato qualche anno fa con Santa Colomba e poi via via abbiamo completato circa 13 contrade con 50 nuove strade che ora indicano l'indirizzo preciso di tremila famiglie. Un lavoro immenso che serve anche in caso di emergenza per individuare gli indirizzi precisi in caso di emergenze anche e soprattuto sanitarie. Ora – conclude Romano – si proseguirà con Pantano e San Vitale”.

