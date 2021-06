Astrazeneca, mancano le dosi. Le proteste degli utenti Rimandati a martedì gli under60 che hanno rifiutato il mix. "Ore di fila inutili"

Mancano le dosi Astrazeneca e in città montano le polemiche. Domenica complicata per la campagna vaccinale anticovid. I centri dell'Asl hanno terminato le forniture del vaccino anglo svedese e hanno rimandato indietro gli under 60 che avrebbero voluto evitare la vaccinazione eterologa e terminare il percorso con il siero Astrazeneca (il ministero della Salute, infatti, ha reso possibile per gli under 60 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid di AstraZeneca e rifiutano il richiamo con un prodotto diverso, di completare il ciclo con lo stesso farmaco).



Dosi che dovrebbero essere pronte per martedì ma in tanti hanno protestato per non aver ricevuto avvisi in merito. “In una giornata caldissima – raccontano alcuni utenti – ci hanno prima fatto terminare una fila di oltre due ore per accedere alla caserma Pepicelli per poi sentirci dire che per ricevere Astrazeneca dobbiamo tornare martedì. Sarebbe bastata una comunicazione”.

Non solo. Già nei giorni scorsi nel distretto di via Minghetti era stati rimandati indietro utenti a cui doveva essere somministrato il vaccino Astrazeneca, purtroppo anche per loro nessuna comunicazione.

La campagna vaccinale, però, prosegue raggiungendo quota 262mila737 somministrazioni.