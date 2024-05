Rapine (anche tentate) a donne ed escort straniere, droga: quattro arresti Benevento. Indagine dei carabinieri, indagati ai domiciliari

Sono tutte finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ordinati dal gip Vincenzo Landolfi in una indagine dei carabinieri. Rapina, tentata rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: sono le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, a Mattia Fusco, 20 anni, Franco Silvino, 49 anni, Cristina Boffa, 47 anni, e Angelo Fallarino, 56 anni, di Benevento. In particolare, a Fusco viene contestata una rapina messa a segno lo scorso 4 gennaio ai danni di una donna: volto coperto parzialmente da un foulard, l'avrebbe minacciata con una pistola e si sarebbe fatto consegnare 30 euro e tre carte bancomat. Il giorno dopo la stessa sorte era capitata ad un'altra malcapitata che si era vista puntare una pistola alla tempia, ma in questo caso l'assalto era fallito.

Lo stesso Fusco, in concorso con altre tre persone indagate a piede libero, è stato chiamato in causa per un'altra tentata rapina avvenuta il 10 febbraio. Quando, usando un coltello, nel mirino erano finite più escort straniere al rione Triggio, raggiunto a bordo di una Fiat Grande Punto.

Il capitolo della droga riguarda invece Silvino, Boffa e Fallarino ed è relativo alla presunta cessione, fino allo scorso marzo, di dosi di crack in cambio di denaro.

Fusco è difeso dall'avvocato Massimiliano Cornacchione, gli altri tre (per Boffa con l'avvocato Simona Voso) dall'avvocato Gerardo Giorgione.